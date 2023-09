Pedro faz gol de pênalti, e Flamengo vence Bahia no primeiro jogo sem Sampaoli

Sob protestos da torcida, com técnico interino e em crise, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, neste sábado, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão agora é o "sonho que resta" em um ano marcado por decepções para os rubro-negros.

No jogo seguinte ao vice-campeonato da Copa do Brasil e à demissão de Jorge Sampaoli, a torcida rubro-negra presente no Maracanã protestou antes mesmo de a bola rolar, com gritos de "time sem vergonha" e coro contra Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Sem Sampaoli, o Flamengo foi comandado por Mário Jorge. O técnico Tite é o favorito da diretoria para ser o próximo comandante rubro-negro.

Com a vitória deste sábado, o Flamengo chega a 43 pontos e pula para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro neste começo de rodada. O Rubro-Negro ainda busca uma arrancada no torneio - está a oito pontos do líder Botafogo, que ainda joga - e vaga para a Libertadores. Já o Bahia, com 25 pontos, está na 17ª colocação, na zona de rebaixamento.