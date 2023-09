Palmeiras tem dois jogadores no 'time da semana' da Libertadores; veja quem são

A Conmebol, entidade que rege o futebol sul-americano, divulgou em suas redes sociais a seleção da semana da Libertadores. Palmeiras, Boca Juniors, Fluminense e Internacional entraram em campo pela disputa das duas semifinais da competição continental.

O Alviverde teve dois representantes no time escolhido: Weverton e Murilo. No empate por 0 a 0 com o time xeneize, o goleiro garantiu a igualdade na Bombonera com defesas importantes e assegurou a 'baliza a zero', tão necessária em uma partida que o Verdão foi dominado.

Murilo, por sua vez, foi uma fortaleza defensiva. Assim como Gustavo Gómez, tirou tudo que pingou na área do Palmeiras.