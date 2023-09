Palmeiras define data para inaugurar busto para ídolo César Maluco na sala de troféus

Segundo maior artilheiro do Palmeiras em todos os tempos e principal goleador alviverde na Era Profissional do futebol brasileiro ? iniciada em 1933 ?, César Maluco terá um busto na sala de troféus do Verdão, situada no primeiro andar do Allianz Parque.

O clube alviverde definiu que irá inaugurar a homenagem ao ex-jogador na próxima terça-feira (3), às 19h (de Brasília).

O ex-atacante será mais um a ter um busto de bronze ? maior honraria que um atleta pode receber do Palmeiras, de acordo com o próprio clube ? nas dependências do lar palestrino. Junqueira, Waldemar Fiume, Oberdan Cattani, Ademir da Guia, Dudu e Marcos já receberam tal homenagem.