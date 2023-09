Palmeiras defende invencibilidade de seis jogos contra RB Bragantino

Em meio aos duelos contra o Boca Juniors por uma vaga na final da Libertadores, o Palmeiras encara o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo, o Verdão defende uma invencibilidade de seis jogos.

A última derrota do Verdão para o Massa Bruta foi em partida pelo segundo turno do Brasileirão 2021. Na ocasião, os comandados de Abel Ferreira perderam por 4 a 2, no Allianz Parque, com dois gols de Artur, hoje no Alviverde.

Desde então, foram três vitórias palestrinas e três empates. A sequência começou no Paulistão 2022 e permaneceu no empate pelo primeiro turno desta edição do torneio de pontos corridos, na casa palmeirense.