Mesmo com lesão de Dudu, John John perde espaço no Palmeiras

Após a grave lesão de Dudu, o Palmeiras saiu de sincronia, com a nova formação não funcionando ofensivamente. Prova disso é que no mês de setembro, o Verdão marcou apenas um gol.

Quando o camisa 7 se recuperava de uma lesão na panturrilha, John John foi o escolhido pelo técnico Abel Ferreira. Assim, o jogador, de 21 anos, disputou 26 jogos na atual temporada, sendo 11 como titular.

Porém, curiosamente, depois da lesão de Dudu, o jovem meia perdeu espaço no Palmeiras. No período, entrou em campo apenas aos 41 minutos do segundo tempo no empate contra o Corinthians, pelo Brasileiro, na Neo Química Arena.