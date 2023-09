Meia luso-brasileiro pede desculpa a ex-clube por forçar para o Manchester City

A temporada 2023/24 começou conturbada para o meia Matheus Nunes. O jogador, nascido no Brasil, mas naturalizado português, deixou de treinar para forçar saída do Wolverhampton para fechar contrato com o Manchester City. Em entrevista ao jornal britânico The Sun, o atleta admitiu que poderia ter resolvido as coisas de maneira diferente, pediu desculpas ao ex-clube, mas justificou a atitude.

"Talvez pudesse ter tentado ser mais calmo. Mas, queria muito isto. Consigo perceber que existam alguns torcedores chateados ou tristes com a minha decisão de não treinar [à época da negociação com o City]. Por isso, peço desculpa", disse.

"Talvez tenha sido algo que pudesse ter sido feito de forma diferente, mas não podia deixar passar esta oportunidade passar. O meu sonho é conquistar troféus e ser treinado pelo melhor técnico. O Manchester City é um clube de topo, com os melhores do mundo. Conquistaram a Tríplice Coroa na temporada passada", continuou o meio-campista.