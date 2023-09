Marcos Leonardo x Vegetti: decisão entre Santos e Vasco marca duelo de artilheiros

O Santos está na 18ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos, dois a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Os cariocas estão em 15º, com 26.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 25ª rodada do Brasileirão.