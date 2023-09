Lucarelli e Alan exaltam atmosfera do Maracanãzinho na estreia da Seleção pelo Pré-Olímpico

"A sensação de jogar no Maracanãzinho é incrível. Foi minha primeira vez com a seleção brasileira aqui. E eu estava com a minha família na quadra e na arquibancada. Foi uma sensação incrível. Na hora de sacar, ouvia todo mundo gritando o meu nome, e isso faz toda a diferença pra gente. O Darlan aproveitou muito bem a torcida quando entrou, deu uma chamada e a galera veio junto", revelou.

O Brasil não terá muito tempo para descansar e já volta à quadra neste domingo, novamente às 10h (de Brasília), no Maracanãzinho. Os brasileiros terão pela frente a República Tcheca. No Grupo A, a Seleção ainda enfrentará Ucrânia, Alemanha, Cuba, Irã e Itália. No Pré-Olímpico, os dois primeiros colocados de cada grupo vão às Olimpíadas.