Calleri revela entrevistas com médicos antes de operação: 'Tenho que me cuidar'

A Supercopa do Brasil é o próximo título que pode ser conquistado pelo São Paulo. O Tricolor enfrentará o futuro campeão do Campeonato Brasileiro, em jogo único, e aguarda ansiosamente para descobrir quem será seu adversário. Enquanto isso, porém, Calleri já começa a se aprofundar sobre os médicos que poderão operá-lo.

"A gente tem que debater internamente, tenho que seguir procurando entrevistas com os médicos que eu acho que vão ser convenientes para minha operação. Temos que ver internamente o que vai acontecer. Ainda não falei com a diretoria e o Dorival, mas eu tenho que me cuidar, meu objetivo principal é estar pronto para a Supercopa. Vamos ver internamente o que vamos fazer", prosseguiu.

Já em relação à noite mágica deste sábado no Morumbi, Jonathan Calleri ressaltou a confiança do elenco para não se abalar com o gol precoce do Corinthians no clássico e buscar a virada diante de mais de 56 mil torcedores nas arquibancadas.

"Por mais que eles começaram ganhando, a gente ganhou com confiança, começamos a jogar melhor e fizemos dois gols, poderíamos até ter feito mais. O time está com confiança. Começamos atrás no placar e fomos buscar o resultado jogando bem. Jogamos bem. Conseguimos virar e conquistar a vitória. Feliz por fazer dois gols em um clássico contra o Corinthians, em casa, com o torcedor ganhando título. Temos que tentar fazer a maior quantidade de vitórias no Brasileirão. Ainda temos 34 pontos e precisamos seguir ganhando, mas o objetivo principal já alcançamos", concluiu.