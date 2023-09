Herói do São Paulo na Copa do Brasil, Nestor busca primeiro gol em um Majestoso

Não há dúvidas sobre quem foi o grande herói do São Paulo no título da Copa do Brasil. Com a assistência e o gol em ambos os jogos das finais da competição, diante do Flamengo, o meio-campista Rodrigo Nestor consagrou-se com a conquista inédita do clube.

Ainda de ressaca depois de vencer o troféu, o Tricolor tem pela frente mais uma partida importante nesta temporada: o clássico contra o Corinthians. O duelo está marcado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta tarde, Nestor irá em busca de seu primeiro gol em um Majestoso. Esta será a 14ª vez que o jogador enfrenta o Timão com a camisa do São Paulo.