Guarani vira para cima do Novorizontino e volta ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro

Em um jogo de 'seis pontos' pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado (30), o Guarani recebeu o Novorizontino no Estádio Brinco de Ouro da Princesa e venceu pelo placar de 2 a 1. Derek e João Victor, em prol dos donos da casa, além de César Martins, para os visitantes, marcaram os gols do duelo estadual ? válido pela 30ª rodada.

Com o resultado, o Bugre voltou a figurar na zona de acesso para a Série A. O time de Umberto Louzer chegou aos 53 pontos, em campanha de 16 vitórias, cinco empates e nove derrotas. Por sua vez, o Tigre estacionou nos 51 e deixou seu posto entre os quatro primeiros da tabela.

Na próxima rodada, o Guarani recebe o Vila Nova em Campinas às 18h (de Brasília) do sábado seguinte, enquanto o Novorizontino visita o Sampaio Corrêa no Maranhão, às 17h do mesmo dia.