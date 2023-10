Gil acredita que Corinthians ficou "assustado" após gol do São Paulo e destaca força do rival no Morumbi

O zagueiro Gil valorizou a força do São Paulo, que venceu o Corinthians por 2 a 1 neste sábado. Na visão do defensor, o Timão ficou "assustado" após o primeiro gol tricolor e cometeu erros que não podem acontecer contra o rival, que costuma ser forte no Morumbi.

"Hoje seria muito difícil, ficamos um pouco assustados depois do gol sofrido, não podemos cometer esses erros novamente. Sabíamos que o São Paulo é muito forte na casa deles, até pelo momento deles, título na Copa do Brasil. Começamos bem a partida e depois sofremos, mas isso estava dentro do esperado. Agora é hora de colocar a cabeça no lugar e pensar na decisão de terça-feira", comentou Gil na zona mista, em contato com os repórteres.