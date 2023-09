???????Gerson destaca importância da vitória do Flamengo sobre o Bahia e foca em "nova etapa"

O Flamengo ganhou seu primeiro compromisso após o vice da Copa do Brasil. Neste sábado, o clube carioca fez 1 a 0 no Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Gerson tratou de valorizar o resultado alcançado no Maracanã.

"Vitória muito importante, estávamos precisando ganhar. A gente vem de empate com o Goiás e empate com o São Paulo, que tirou o nosso título (da Copa do Brasil). No meu modo de ver, fizemos uma boa partida, mas não foi suficiente para sair campeão. Uma nova etapa. Agora, temos um novo comando. O Flamengo não pode parar. A gente agradece ao Sampaoli e comissão, mas o Flamengo não para e temos que continuar", declarou Gerson.