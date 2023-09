Fora de casa, Ponte Preta perde do lanterna ABC e segue em jejum na Série B do Campeonato Brasileiro

Neste sábado (30), o ABC recebeu a Ponte Preta no Estádio Frasqueirão, venceu pelo placar de 2 a 0 e findou um jejum de 14 jogos sem triunfo. Ramon e Paulo Sérgio marcaram os gols da partida, válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time da casa somou três pontos ? algo que não acontecia desde o embate contra o Avaí, em 1º de julho ? e venceu pela primeira vez sob o comando de Argel Fuchs, técnico da equipe há quatro jogos. Entretanto, o clube do Rio Grande do Norte segue na lanterna da tabela, com 19 pontos ? 12 atrás justamente do Avaí, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, a Macaca segue em seca de vitórias ? que já perdura cinco confrontos ? e estaciona nos 33 pontos, na 15ª colocação.