Escalação: Abel encerra preparação e Palmeiras deve ter reservas contra o Bragantino

Na parte final da tarde deste sábado (30), o Palmeiras finalizou a preparação para o duelo contra o Bragantino, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Verdão vai até Bragança Paulista para encarar o Massa Bruta, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 18h30 (de Brasília) deste domingo (1).

O elenco alviverde realizou trabalhos técnicos e táticos com a presença de alguns jovens do sub-20 e, também, do diretor de futebol Anderson Barros ? que acompanhou as atividades de perto.