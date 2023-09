Equipe masculina de ginástica estreia no Mundial e fica na expectativa pela vaga olímpica

Na sua subdivisão, o Brasil ficou atrás da Grã-Bretanha, que já está classificada para Paris-2024, e Turquia. Por outro lado, pontuou mais que o Cazaquistão.

O destaque entre os brasileiros foi Diogo Soares. O ginasta fez a maior pontuação da equipe: 81.064, com 13.766 no cavalo com alças. Patrick Sampaio foi o segundo melhor, com 79.931. Yuri Guimarães se destacou no solo e no salto, com 14.100 e 14.200 pontos, respectivamente. Arthur Nory fez 14.133 na barra fixa.