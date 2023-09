Dudu segue recuperação e publica foto na Academia de Futebol do Palmeiras

Na manhã deste sábado (30), Dudu deu prosseguimento ao seu processo de recuperação de lesão. Realizando trabalhos no CT do Palmeiras antes do treino do elenco, marcado para às 16h (de Brasília), o 'Baixola' usou as redes sociais para registrar o momento.

No dia 28 de agosto, o 'Baixola' teve diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco após se machucar na partida contra o Vasco, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no dia anterior. Durante o embate, o ídolo sentiu dores no joelho direito e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

O atacante se contundiu aos 37 minutos. O camisa 7 tentou roubar a bola de Paulinho, mas acabou torcendo o joelho e caiu no gramado sentindo muitas dores. O lance, aliás, foi bem em frente ao banco de reservas do clube carioca. Imediatamente, o técnico Ramón Diaz pediu a paralisação do jogo para que o jogador fosse atendido. Dudu ainda tentou permanecer em campo, mas não aguentou e deu lugar a Breno Lopes aos 42.