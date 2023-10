Dorival comenta retomada no Brasileiro e quer Calleri por mais tempo: "Ainda não opera"

O técnico Dorival Júnior saiu satisfeito com o desempenho de sua equipe após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, de virada, neste sábado, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Passada a partida, o comandante tricolor analisou o clássico Majestoso e também falou sobre a situação de Jonathan Calleri, que, mesmo lesionado, marcou os dois gols dos donos da casa contra o rival alvinegro.

Com a vitória, o São Paulo foi a 34 pontos, abrindo nove do primeiro integrante da zona de rebaixamento e ficando em uma situação confortável no Campeonato Brasileiro. Se antes o time tinha de lidar com o temor de queda para a Série B, agora o objetivo é tentar colar no G6, ainda que a vaga para a Libertadores já esteja garantida via Copa do Brasil.

"Ainda não temos essa tranquilidade. Queremos uma posição melhor do que estamos nesse momento. Esses seis pontos [conquistados] foram importantes, mas já ficaram pra trás. Isso é uma pequena recuperação de tudo que deixamos ao longo dos jogos. Temos que ter consciência de que o campeonato é muito difícil, todo cuidado é pouco e não podemos bobear em sentido nenhum. Por isso vamos procurar a melhor formação possível em busca de grandes resultados", afirmou Dorival Júnior.