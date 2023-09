Diretor de futebol, Anderson Barros marca presença em treino do Palmeiras neste sábado

Diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros acompanhou de perto o último treino do Verdão antes da partida contra o Bragantino, neste sábado (30). Nas imagens do treino ? divulgadas pelo próprio clube palestrino em seus canais oficiais ?, o dirigente foi visto tendo uma conversa privada com Abel Ferreira.

Criticado pela torcida alviverde junto da presidente Leila Pereira ? principalmente pela falta de contratação de reforços na última janela de transferências ?, Barros tem um trabalho muito bem avaliado internamente e já comanda o planejamento para 2024.