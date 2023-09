De contrato renovado, Beraldo será titular em 6º clássico pelo São Paulo

As boas atuações do zagueiro Lucas Beraldo com a camisa do São Paulo já não são novidade. O jovem defensor de 19 anos, formado em Cotia, tomou conta da defesa tricolor durante esta temporada.

O bom desempenho, somado às sondagens do exterior, renderam ao jogador um novo contrato com o clube. Nesta sexta-feira, a equipe anunciou a ampliação do vínculo do atleta. O acordo era válido até junho de 2026 e foi estendido até agosto de 2028.

O anúncio veio na véspera de mais um jogo importante para o São Paulo em 2023. Neste sábado, a equipe de Dorival Júnior enfrenta o Corinthians no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).