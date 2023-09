Cruzeiro x América-MG: informações, onde assistir e prováveis escalações do clássico pelo Brasileiro

Para esta partida, o meia-atacante Matheus Pereira pode ser novidade. Na quinta-feira, o jogador, que se recupera de lesão no joelho, foi a campo e treinou parcialmente com o restante do elenco.

Por outro lado, o América-MG vive situação mais complicada. O time de Fabián Bustos tem 17 pontos e está na 18ª colocação. Em seu último compromisso, atrasado da 15ª rodada, perdeu para o Vasco, por 1 a 0, com gol no fim do jogo.

O zagueiro Iago Maidana e o atacante Felipe Azevedo foram expulsos no duelo com o Cruzmaltino e serão baixas. Além deles, Martinez levou o terceiro cartão amarelo e também não está à disposição. Contudo, a equipe terá o retorno de Danilo Avelar.

Ainda, o clube conta com longa lista no Departamento Médico, que são: Marcinho e Paulinho Boia (ambos em transição após tratamento de pubalgia), Matheusinho (tratamento de lesão no ombro direito), Wanderson (em tratamento de lesão joelho esquerdo), Renato Kayzer (tratamento de lesão muscular na coxa direita), Mateus Henrique (tratamento de lesão muscular em coxa esquerda), Alê (tratamento de dor lombar).

No duelo do primeiro turno, na sexta rodada, o Cruzeiro não tomou conhecimento do rival e aplicou uma goleada por 4 a 0, encerrando um jejum de sete jogos sem vencer o Coelho.

Onde assistir?