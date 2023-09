Coritiba x Athletico-PR: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Thiago Kosloski, comandante dos donos da casa, poderá contar com o retorno do zagueiro Kuscevic, que cumpriu suspensão contra o São Paulo. Por outro lado, seguirá sem Thiago Dombroski, Bruno Gomes e Boschilia, todos entregues ao departamento médico.

O Athletico-PR, por outro lado, acumula 10 jogos sem perder, sua maior sequência de invencibilidade nesta temporada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Furacão está confortável na tabela, com 40 pontos, porém longe de garantir uma vaga na Libertadores de 2024, portanto precisa seguir vencendo. O grande problema da equipe rubro-negra está nos desfalques, podem chegar a quatro para o clássico.