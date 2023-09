Com Vinícius Júnior como titular, Real vence Girona e assume a liderança do Espanhol

Na tarde deste sábado, com o brasileiro Vinícius Júnior de volta ao time titular, o Real Madrid enfrentou o Girona, no Estadi Montilivi. Com gols de Joselu, Tchouameni e Bellingham, o time visitante ganhou por 3 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

Com o triunfo, o Real Madrid chega aos 21 pontos ganhos e assume a liderança do torneio nacional. O Girona, por sua fez, perde a invencibilidade e fica com 19 pontos, na terceira posição da tabela e atrás do Barcelona, agora único invicto.

O Girona volta a campo no próximo sábado, contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol. Já o Real Madrid enfrenta o Napoli na terça-feira, em duelo válido pela fase de grupos da Champions League.