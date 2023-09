Com time reserva, Fluminense toma três do Cuiabá antes da semifinal da Libertadores

O Fluminense, agora, decide uma vaga na final da Libertadores contra o Inter. O jogo de volta é nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Como o jogo de ida da semifinal foi 2 a 2, quem vencer avança à decisão. Um novo empate leva para os pênaltis. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Fluzão é o clássico com o Botafogo, domingo, às 16h, no Maracanã. Já o Cuiabá só volta a campo no dia 14, quando recebe o Cruzeiro.

VITÓRIA DO DOURADOOOOOO? Com gols de Clayson, Alan Empereur e Fernando Sobral, vencemos o Fluminense e somamos mais três pontos no Brasileirão! ? BOA, DOURADO! BOA, TIME! AVANTE?#MatoGrossonaSerieA #OrgulhodeMatoGrosso pic.twitter.com/KqhcAEoQf8 ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) September 30, 2023