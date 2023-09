Com quatro gols de Lautaro, Inter de Milão vence a Salernitana e recupera a liderança do Italiano

Quatro minutos mais tarde, a Salernitana chegou a reagir com Logowski. No entanto, o VAR assinalou impedimento do jogador e acabou anulado o tento dos mandantes.

Com mais volume, a Inter aproveitou para ampliar sua vantagem aos 31, quando Barella recebeu pela direita e acionou Lautaro Martínez na área. Mesmo com a bola quicando, o centroavante mandou de voleio e a bola só foi morrer no fundo das redes.

O terceiro do camisa 10 veio aos 40 minutos, depois do árbtrio marcar pênalti de Louvato em Thuram. O artilheiro foi para a cobrança, bateu no meio do gol e garantiu o hat-trick no jogo.

Quatro minutos mais tarde, a Inter conseguiu o quarto gol, novamente com Lautaro. Carlos Augusto recebeu pela esquerda e tocou para o atacante na área, que completou de esquerda para fechar o placar da partida.

Confira os resultados dos jogos desse sábado pelo Italiano:

Lecce 0 x 4 Napoli