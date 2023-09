Com lesão na coxa, Arrascaeta não é relacionado para jogo do Flamengo contra o Bahia

O atleta Arrascaeta segue planejamento de retorno gradual e não está relacionado para a partida de hoje. Salientamos que houve um esforço em conjunto para que atuasse na final da Copa do Brasil. Desta forma, o meia cumprirá o planejamento da última etapa do tratamento. #CRF

O uruguaio sofreu uma contusão no bíceps femoral da coxa esquerda no empate sem gols frente o Internacional, no dia 26 de agosto. A fim de estar disponível para a final da Copa do Brasil, ele realizou um tratamento específico.

A estratégia possibilitou que o meio-campista estivesse disponível para a segunda partida da decisão, no último dia 24, no Morumbi, em que foi titular e atuou por 81 minutos. Na ida, Arrascaeta não ficou nem no banco de reservas.

Inclusive, desde a lesão, o embate decisivo foi o único que o jogador de 29 anos foi relacionado desde então. No período, o Flamengo disputou ao todo cinco jogos.