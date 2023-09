Com gols de Kane e Sané, Bayern de Munique busca empate com o RB Leipzig pelo Campeonato Alemão

Fora de casa, o Bayern de Munique enfrentou o RB Leipzig neste sábado (30), pela sexta rodada do Campeonato Alemão, e buscou a reação após sair perdendo no primeiro tempo: placar final de 2 a 2. Openda e Lukeba marcaram para os mandantes, enquanto Kane e Sané anotaram para o time visitante.

Com o resultado, o time de Thomas Tuchel segue invicto na competição, mas perdeu a liderança da Bundesliga: são 14 pontos conquistados em campanha de quatro vitórias e dois empates, atrás do líder Bayer Leverkusen e do Stuttgart. O RB Leipzig vem logo atrás, com 13.

Na próxima rodada, a equipe de Munique recebe o Freiburg no domingo seguinte, às 12h30 (de Brasília). O RB Leipzig, por sua vez, joga novamente em casa e encara o Bochum, às 10h30 do dia anterior.