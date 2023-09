Com gol de Alan Ruschel, Juventude vence Criciúma e consolida posição no G4 da Série B

Pelo segundo jogo seguido, o lateral-esquerdo Alan Ruschel balançou as redes em vitória do Juventude. Neste sábado, a equipe gaúcha derrotou o Criciúma por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time alviverde se manteve na quarta posição na tabela, com 53 pontos, e aumentou a distância para o quinto colocado, Guarani, com 50. Do outro lado, o Criciúma estacionou no sexto lugar, com 48, e perdeu a chance de entrar no G-4.

Após um primeiro tempo sem gols, o placar foi aberto na volta do intervalo. Aos sete minutos da etapa final, David achou cruzamento certeiro para o lateral Alan Ruschel, que cabeceou para as redes. No fim, o Criciúma teve a chance de empatar, mas o goleiro Thiago Couto impediu.