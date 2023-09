Com apoio da torcida, Santos faz último treino para pegar o Vasco; veja provável escalação

O Santos realizou na manhã deste sábado o último treino antes do jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, a atividade contou com apoio da torcida santista, que lotou a casa do Peixe para acompanhar o encerramento da preparação para o duelo deste domingo.

Os torcedores acenderam sinalizadores e cantaram músicas do clube para festejar e passar confiança ao elenco alvinegro. Mesmo com a vitória sobre o Bahia na última rodada, o time ainda figura na zona do rebaixamento do Nacional.

Inclusive, o técnico interino Marcelo Fernandes, responsável por dirigir o Santos mais uma vez, deve repetir a escalação utilizada no triunfo em Salvador. O treinador ganhou um voto de confiança da diretoria e pode ser efetivado no cargo em caso de novo resultado positivo.