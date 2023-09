Calleri brilha, São Paulo vence Corinthians e abre 9 pontos do Z4 do Brasileirão

Precisando correr atrás do prejuízo, o Corinthians mudou sua postura para o segundo tempo, indo para cima do São Paulo. O auxiliar técnico Sidnei Lobo decidiu promover uma mudança no Timão, sacando Gustavo Mosquito para a entrada de Pedro, mas foi o Tricolor quem levou perigo pela primeira vez na etapa complementar.

Aos dez minutos, Lucas recebeu com liberdade no meio-campo, se livrou da marcação e arrancou até a entrada da área, onde bateu forte, no cantinho, exigindo grande defesa do goleiro Cássio, que impediu o camisa 7 do São Paulo de marcar um verdadeiro golaço. Pouco depois foi a vez de Calleri quase balançar as redes pela terceira vez ao completar de cabeça a cobrança de escanteio, mandando rente ao travessão.

Cássio fecha o gol

E as chances de o São Paulo ampliar o placar não pararam por aí. Aos 20 minutos, Calleri recebeu de Wellington Rato, tabelou com Lucas, invadiu a área e bateu forte, mas Cássio espalmou. Um pouco depois foi a vez de Lucas Moura fazer fila na entrada da área e a bola sobrar para Alisson, que chegou soltando a bomba, mas o goleiro do Corinthians fez outra boa defesa para evitar o terceiro gol tricolor.

Na reta final da partida o Corinthians voltou a ficar mais com a bola em busca do gol de empate, mas o São Paulo se manteve sólido na defesa para frear o ímpeto dos visitantes e administrar a vantagem construída no primeiro tempo. Assim, coube aos comandados do técnico Dorival Júnior apenas esperarem o apito final para celebrarem mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, desta vez com um gostinho especial por se tratar de um clássico, contra o maior rival.

FICHA TÉCNICA