Botafogo recebe apoio da torcida em treino aberto no Nilton Santos antes de enfrentar o Goiás

O Botafogo contou com o apoio da torcida no treino deste sábado, no Estádio Nilton Santos. O clube carioca abriu a atividade. Com bandeiras, sinalizadores e muito canto, os torcedores passaram energia positiva para os jogadores.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Fogão vive um momento difícil. O time perdeu os últimos três jogos pelo torneio. Assim, o apoio da torcida é um combustível importante para buscar a recuperação.

O Botafogo se prepara para o duelo com o Goiás, nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A presença da torcida mexeu com os jogadores. Eles fizeram questão de agradecer o apoio ao fim da atividade.