Barcelona confirma lesão na coxa, e Raphinha deve desfalcar a Seleção Brasileira

Raphinha deve desfalcar Barcelona na Liga dos Campeões

Além disso, o brasileiro deve voltar a atuar apenas no clássico contra o Real Madrid, no dia 28 do próximo mês. Com isso, será desfalque do Barcelona por quatro compromissos, sendo dois pelo Campeonato Espanhol ? frente Granada e Athletic Bilbao ? e dois pela Liga dos Campeões ? diante de Porto e Shakhtar Donetsk.

Raphinha se lesionou logo após finalizar dentro da área do Sevilla, aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o placar ainda estava 0 a 0. O Barça acabou vencendo este confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Espanhol por 1 a 0, com gol contra de Sergio Ramos, e voltou momentaneamente à liderança de La Liga.

Por fim, já pensando numa solução para o período de ausência do brasileiro, o Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Porto, às 16 horas (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Na temporada, o camisa 11 tem sete jogos, com dois gols e duas assistências.