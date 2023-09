Auxiliar do Corinthians lamenta derrota para São Paulo, mas destaca pontos positivos no aspecto tático

"O São Paulo está com uma confiança muito grande. Torcedor veio, tem jogadores de muito potencial. Sabíamos que eles iriam nos agredir e aproveitaram a distância das linhas. No segundo gol, ele podia ter dado falta, ao meu ver foi falta. A gente teria outro jogo no segundo tempo. Com jogadores descansados, evoluímos, colocamos gás novo, com qualidade. É sempre bom iniciar o jogo fazendo gol. O momento do São Paulo é muito especial.



Possuem confiança", complementou o "fiel escudeiro" de Mano Menezes.

Agora, o Corinthians começa a se preparar para o duelo de terça-feira, contra o Fortaleza, pela semifinal da Copa Sul-Americana. "A partir de amanhã vamos começar a trabalhar, eles já conhecem o adversário, já enfrentaram o Fortaleza. Então tudo é questão de tempo, são características diferentes. Importante que eles saibam que vamos lá para buscar nosso objetivo e eles estão preparados", finalizou Sidnei.

O Corinthians até saiu na frente no Majestoso com chute de Romero, de fora da área, mas sofreu a virada ainda no primeiro tempo, com dois gols de Calleri. No segundo tempo, a comissão técnica mexeu bastante no Timão, mas a equipe não mostrou forças para se recuperar no Morumbi.

O duelo decisivo contra o Fortaleza será na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, e vai marcar a estreia de Mano Menezes, já que o técnico estava suspenso para o jogo do Morumbi. Na ida, em Itaquera, os times empataram em 1 a 1.