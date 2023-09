Apesar de eliminação na Copa do Brasil, Corinthians tem vantagem contra São Paulo em 2023; veja retrospecto

Na campanha do título da Copa do Brasil, o São Paulo eliminou o Corinthians na semifinal, com uma contundente vitória por 2 a 0 no Morumbi. Porém, o Timão segue com mais triunfos no Majestoso levando em conta o ano de 2023.

Dos quatro clássicos disputados nesta temporada, o Corinthians venceu dois, com um empate e um triunfo tricolor (justamente o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil). O Alvinegro chegou inclusive a bater o São Paulo no Morumbi durante o Campeonato Paulista, algo que não acontecia desde 2017.

O empate entre as equipes ocorreu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O jogo ficou marcado por muita reclamação do lado tricolor em relação à arbitragem e por cânticos homofóbicos por parte da torcida do Corinthians.