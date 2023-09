Wolverhampton x Manchester City: veja onde assistir e mais detalhes da partida pelo Inglês

Para piorar, os Wolves venceram apenas um jogo na temporada. A equipe quer acabar com a série de maus resultados nas últimas rodadas com ao menos um empate diante do melhor time da competição.

"We have a lot of things to improve, everyone knows that. What's important is that everyone is together."

Fabio Silva previews the weekend on Wolves Express ?

? Wolves (@Wolves) September 29, 2023