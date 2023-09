Volante Jair será julgado nesta segunda-feira e pode desfalcar o Vasco

O Vasco pode sofrer uma importante perda para o restante da temporada. O volante Jair pode virar desfalque para a sequência da temporada, já que ele será julgado nesta segunda-feira no STJD pela expulsão contra o Bahia. O jogador foi expulso por uma cotovelada em Luciano Juba. Caso condenado, o atleta pode ser punido com até 12 jogos de suspensão.

Na última partida, Jair saiu do banco para marcar o gol da vitória sobre o América-MG por 1 a 0 no apagar das luzes. Esse triunfo tirou o Vasco da zona de rebaixamento e colocou o clube na 15ª colocação, com 26 pontos.

O time, neste momento, segue com a preparação visando o duelo contra o Santos, na Vila Belmiro, neste domingo às 16 horas (de Brasília). A partida é um confronto direto contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.