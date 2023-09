Vitória bate o Tombense, vence a terceira seguida e abre na liderança da Série B

Nesta sexta-feira, o líder Vitória recebeu o Tombense pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0. Matheusinho marcou o único gol do confronto, já no segundo tempo.

Com o resultado, o Vitória chega ao terceiro triunfo seguido e abre quatro pontos de vantagem na liderança da Série B. Atualmente, a equipe do Barradão tem 58 pontos conquistados. Já o Tombense segue na zona de rebaixamento e está na 18ª colocação, com 26 pontos.

Agora, o Vitória visita o Criciúma na próxima rodada da segunda divisão no dia 8 de outubro, às 18 horas (de Brasília). Já o Tombense agora encara o Juventude, em casa, no dia 7 às 15h30.