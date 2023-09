Vítima de novo esquema de Abel, Artur não participa de gol do Palmeiras há 10 jogos

Ao todo, desde que estreou pelo Palmeiras em 5 de abril desse ano, diante do Bolívar, pela fase de grupos da competição continental, Artur marcou dez gols e deu duas assistências em 34 jogos. No entanto, a maioria dessas participações em tentos aconteceram quando o atacante atuava pela direita. Quando passou a atuar pela esquerda, principalmente após a lesão de Dudu, o jogador passou a viver uma seca brusca.

Artur tem a confiança de Abel Ferreira no Alviverde, mas tem se incomodado com esse jejum. Desde que Dudu se contundiu, o ataque da equipe passou a ter ainda mais dificuldades de balançar as redes adversárias: apenas um gol marcado nos últimos cinco jogos.

O camisa 14 terá a chance de se redimir com a torcida neste domingo (1°), quando o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Brasileiro. Artur pode aplicar a 'Lei do Ex" para cima do último clube que defendeu antes de atuar pelo Palestra.