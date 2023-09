Um gol em cinco jogos: Palmeiras vive seca ofensiva após lesão de Dudu

O atacante se contundiu aos 37 minutos. O camisa 7 tentou roubar a bola de Paulinho, mas acabou torcendo o joelho e caiu no gramado sentindo muitas dores. O lance, aliás, foi bem em frente ao banco de reservas do clube carioca. Imediatamente, o técnico Ramón Diaz pediu a paralisação do jogo para que o jogador fosse atendido. Dudu ainda tentou permanecer em campo, mas não aguentou e deu lugar a Breno Lopes aos 42.

De lá para cá, o Alviverde disputou cinco jogos: empatou com Deportivo Pereira (0 a 0) e Corinthians (0 a 0), venceu o Goiás (1 a 0), perdeu para o Grêmio (1 a 0) e ficou na igualdade sem tentos contra o Boca Juniors.

"Pode me ajudar? Apontar outra solução para o Dudu? Também tenho muitas dúvidas, mas minha função é escolher e acreditar no elenco que tenho. Desde que cheguei, o que faço é dar o meu melhor. Arranjar soluções e potencializar moleques", falou Abel Ferreira na entrevista coletiva após o duelo diante do time xeneize.

Se quiser avançar à final da Libertadores, o Verdão terá que fazer o que jamais conseguiu no torneio: eliminar o Boca no mata-mata. Para isso, precisa vencer e marcar gols, evidentemente, no segundo embate. Um empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto revés significa classificação argentina.