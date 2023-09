Troca de técnico no rival atrapalha preparação do São Paulo para Majestoso: "Nos pegou de surpresa"

"A gente não sabe o que esperar. Eu não sei o que vai acontecer, temos que esperar um pouquinho. Essa notícia nos pegou de surpresa. Vamos aguardar para termos uma definição melhor", analisou o técnico na entrevista coletiva.

Como Dorival terá apenas o desfalque de Arboleda para o clássico, a tendência é que ele repita quase toda a equipe que empatou com o Flamengo no jogo do título da Copa do Brasil. O treinador comandou um treino nesta quinta e tem outra atividade agendada para sexta-feira.

Agora, ele já sabe quem deve estar à frente do Corinthians no Majestoso de sábado: Mano Menezes. Por esse motivo, ele pode fazer algumas modificações no time.

A vitória sobre o Coritiba, na última quarta-feira, fez o São Paulo respirar na tabela do Brasileirão. O Tricolor ocupa o décimo lugar, com 28 pontos conquistados. A distância para a zona de rebaixamento agora é de seis pontos.