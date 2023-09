Técnico do Boca valoriza atuação do time no empate com o Palmeiras: "Fez um grande jogo"

"Os jogadores se adaptaram em campo, nos levantamos bem, recuperamos a bola rapidamente e tivemos transições para causar estragos a uma equipe muito ofensiva e com jogadores muito rápidos, mas que não causaram nenhum estrago. Tivemos chances claras e eles praticamente não tiveram", completou.

Mesmo avaliando positivamente o jogo do Boca, Almirón lamentou que a vitória não veio. No entanto, o técnico demonstrou confiança para a partida de volta, que acontecerá na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

"Temos que nos preparar para a revanche, todos os times são complicados e este é muito difícil. O time terminou inteiro, chateado porque não conseguiu vencer. A chance está aberta e vamos com tudo lá, que estamos a um passo da final", finalizou.

Antes de decidir com o Palmeiras a vaga na decisão da Libertadores, o Boca terá um compromisso importante no domingo. Os argentinos terão pela frente um confronto com o River Plate, rival com quem protagoniza o maior clássico do país. O confronto será na casa dos semifinalistas, às 14h.