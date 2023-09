Sport arranca empate contra o Avaí no apagar das luzes, mas perde chance de assumir a liderança da Série B

? Sport Club do Recife (@sportrecife) September 29, 2023

Com 29 minutos, foi a vez do Sport levar perigo. Depois de cruzamento, o artilheiro Vagner Love chegou cabeceando de peixinho, mas a bola subiu demais e foi por cima do gol adversário.

No entanto, quem conseguiu o segundo gol foi o Avaí, aos 37 minutos. Após receber do lado esquerdo dentro da grande área, Jean Lucas driblou e tentou cruzamento forte rasteiro para o meio da área. A bola desviou na zaga do Sport e tirou qualquer chance de defesa do goleiro Dênis.

O segundo tempo começou mais morno, mas o Leão do Norte tentou pressionar para ir atrás do empate. Contudo, a equipe também não se encontrou na defesa e seguiu cedendo chances para o Avaí. Aos 19 minutos, Sabino arriscou e acertou lindo chute de fora da área, mas a bola foi no travessão. Assim, o gol de empate do Sport não saiu.

Mas o Sport não desistiu e chegou ao gol de empate aos 51 minutos, já no apagar das luzes. Após cobrança de escanteio, a bola passou por todo mundo e caiu em Fabrício Daniel. O atleta finalizou de primeira e mandou a bola para o fundo das redes. Assim, o placar final acabou em 2 a 2.