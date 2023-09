São Paulo x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Brasileirão

São Paulo e Corinthians entram em campo neste sábado para disputarem mais um Majestoso. O clássico terá início às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe tricolor chega animada com o inédito título da Copa do Brasil, conquistado no último domingo, no Morumbi, diante do Flamengo. No meio de semana, o time venceu o Coritiba no mesmo estádio e ganhou um respiro na tabela do Brasileirão.

Os comandados de Dorival Júnior, agora, ocupam o décimo lugar e se distanciaram da zona de rebaixamento. O time está a seis pontos do Z4 e mira a parte de cima da tabela.