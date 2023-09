São Bernardo x Brusque: veja data, horário e onde assistir ao jogo da Série C do Brasileirão

Na tarde deste sábado, às 16h, o São Bernardo recebe o Brusque no Estádio 1º de Maio em jogo válido pela 5ª rodada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão da plataforma de streaming Dazn.

O São Bernardo tem apenas uma vitória em quatro jogos, além de duas derrotas e um empate, e, para manter o sonho vivo da classificação para a Série B, precisa seguir pontuando. O time paulista liberou entrada gratuita para os torcedores que quiserem ir ao estádio.

Por outro lado, o Brusque tem quatro vitórias em quatro jogos e já está classificado para a Série B de 2024.