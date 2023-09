Santos precisa de grande arrancada no Brasileirão para evitar fracasso em todas metas de 2023

O Santos caminha para mais uma temporada decepcionante. Depois de acumular eliminações frustrantes no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o clube corre sérios riscos de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. As projeções esportivas para 2023, no entanto, eram bem diferentes.

A diretoria esperava que o Peixe ficasse na segunda colocação do Paulistão (ficou em 11º), chegasse nas quartas de final da Copa do Brasil (eliminado nas oitavas), nas quartas de final da Sul-Americana (caiu na fase de grupos) e no sexto lugar do Brasileirão (atualmente está em 18º).