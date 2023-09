Rivaldo diz que Palmeiras é favorito para jogo contra o Boca Juniors no Allianz Parque

Em um confronto cheio de tradição no cenário sul-americano, Palmeiras e Boca Juniors empataram por 0 a 0 nesta quinta-feira em La Bombonera, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Para o ex-jogador Rivaldo, o Alviverde é o favorito para o confronto decisivo no Allianz Parque.

"Vai ser um grande jogo. Vou torcer pelo Palmeiras, por ser brasileiro e por ter jogado muito tempo lá. Será um resultado super importante para o Brasil ter novamente dois finalistas na Libertadores. O Boca é um time de muita tradição na competição. Ontem no 0 a 0, demonstrou muita garra de segurar o placar, e em muitas vezes conseguiu se destacar mais que o Palmeiras na partida. Mas acredito que o Palmeiras poderá ter um grande resultado no Allianz Parque, passando para mais uma final", disse à Betfair.