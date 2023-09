Rivaldo diz que demissão de Luxemburgo do Corinthians foi injusta

Na última quarta-feira, o Corinthians anunciou a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Campeão do mundo com o Brasil em 2002 e ex-atleta do Timão, Rivaldo considerou a demissão do treinador injusta no momento.

"O Corinthians não vem bem há muito tempo. Acredito que a saída do Luxemburgo foi injusta para o trabalho de reconstrução que ele fazia no momento. Ele pegou o time na zona do rebaixamento, conseguiu colocar o clube em décimo primeiro lugar no Brasileiro, levou o time para duas semifinais. Mesmo com o empate contra o Fortaleza na primeira partida da semi da Sul-Americana, as coisas ainda estão em aberto. Será um grande jogo no Castelão, ainda sem favorito", falou Rivaldo à Betfair.

Para a reposição de Luxemburgo, o time paulista agiu rapidamente no mercado e anunciou um velho conhecido da torcida, Mano Menezes.