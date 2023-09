Renovação de Bruno Méndez segue travada e Corinthians fica pessimista; veja detalhes

O atleta fazia parte do rodízio implementado por Vítor Pereira ano passado até ganhar a posição de titular no início de 2023, com Fernando Lázaro. Méndez começou jogando em grande parte do Campeonato Paulista, ao lado de Gil, muito graças ao momento ruim de Balbuena na época.

Com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, Bruno passou a ficar mais vezes no banco de reservas. A defesa do Timão era majoritariamente formada por Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos, com o uruguaio sendo opção para o segundo tempo. Mais do que isso, Méndez passou a atuar bastante como lateral direito. Na visão do jovem de 24 anos, atuar como beque é fundamental para que ele seja lembrado pela seleção uruguaia, comandada por Marcelo Bielsa.

Com Luxa, Bruno jogou 15 vezes como lateral e 12 como zagueiro. Mesmo com a preferência em atuar no miolo da defesa, Méndez foi convocado duas vezes pelo Uruguai neste ano, ambas como lateral direito.

Cadê as propostas?

Bruno nunca escondeu o desejo de jogar na Europa. Inclusive, o defensor esperava por propostas nesta última janela de transferências de meio de ano, mas não houve uma oferta considerada vantajosa pelo zagueiro e seu staff.