Rebeca Andrade explica construção de sua nova série de solo

"Minha equipe entendia que teria que ter muito de mim na série. Quem me acompanha sabe que gosto de dançar. Dessa forma, pude colocar muita entrega e fazer parte desse processo. Desde a construção da música até a parte coreográfica, pensei em cada pose e movimento, e a equipe estava muito empenhada para fazer o melhor", completou Rebeca.

A série foi envolvida em sigilo, de segredo de Estado. "Mantivemos a sete chaves. A ideia era fazer todo o processo de construção com tranquilidade. Ao final desse trabalho, eu teria que me sentir pronta para apresentar e, mais do que isso, representar", disse a ginasta.

"Escolhi três músicas que fazem parte da minha vida e do meu dia a dia, aquelas que escutamos todos os dias".

A construção coreográfica contou com uma contribuição entre modalidades da ginástica. Bruna Martins, professora de balé e auxiliar técnica da Seleção Brasileira de Conjunto de Ginástica Rítmica, deu um "toque especial", na definição de Rebeca.

"Ela já me conhece há tempos. Esse toque feminino da Bruna fez toda a diferença", disse a campeã olímpica do solo. "Espero que todos gostem. É um carinho ao Brasil, ao mundo e a todas as mulheres incríveis", resumiu.