Raphinha deixa jogo do Barcelona com dores na coxa e deve desfalcar a Seleção Brasileira

Nesta sexta-feira, o atacante brasileiro Raphinha deixou a partida do Barcelona contra o Sevilla aos 35 minutos do primeiro tempo após sentir dores na coxa direita. Segundo o portal espanhol Mundodeportivo, o jogador sofreu uma lesão muscular que vai tirá-lo dos confrontos contra Porto, pela Champions League, e Granada, pela La Liga.

Com isso, Raphinha deve utilizar o período sem jogos entre 9 e 17 de outubro por conta da data Fifa para se recuperar e voltar à ação contra o Real Madrid, no dia 28 de outubro. Consequentemente, o ponta deve ser desfalque na Seleção Brasileira nos jogos contra Venezuela, no dia 12 de outubro, e Uruguai, no dia 17, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

No entanto, entre o fim da data Fifa e o El Clássico, o Barcelona disputará mais dois jogos: Contra Athletic Bilbao, pelo Espanhol, e Shakhtar Donetsk, pela Champions League. Raphinha ainda passará por exames mais detalhados que vão especificar o tempo necessário para sua recuperação.